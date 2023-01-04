مسؤولة أمريكية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

قالت عضو برلمان ولاية ماساتشوستس الأمريكية، جيمي زحلاوي بيلسيتو، إن حكومة إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت بيلسيتو في تغريدة عبر "تويتر": "يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بأن الإدارة الإسرائيلية هي نظام إرهابي بلطجي يديره نظام الفصل العنصري ومهمتها قتل الفلسطينيين"، مشددة على أن "القتل والاستيلاء على الأراضي لا علاقة له بمعاداة السامية، إنه إبادة جماعية".

The US must acknowledge that the @Israel administration is an apartheid run thuggery terrorist regime on a mission to kill Palestinians. Killing and land taking has nothing to do with anti-semitism. It is genocide. — Jamie Zahlaway Belsito 🇺🇦🇵🇸🇸🇾 (@JamieBelsito) December 30, 2022

وصفت منظمة العفو الدولية في تقرير في فبراير 2022 قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد الفصل العنصري، الذي يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.

وقالت إن إسرائيل فرضت "نظاما مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود".

وقال إسرائيل إنها ترفض جميع "الادعاءات التي جاءت في التقرير".

المصدر: RT