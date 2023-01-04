وزيرا خارجية تركيا والإمارات يبحثان التطورات في القدس وأفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا أمس الثلاثاء، آخر التطورات في أفغانستان والقدس.

وجاء في بيان الخارجية التركية: تطرق الوزيران تشاووش أوغلو وابن زايد لموضوع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، وجددا إدانتهما لهذه المداهمة.

ولفت الجانبان أيضا إلى أهمية الحفاظ على مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس وزيادة التنسيق ضد مثل هذه الأعمال غير المقبولة.

وطالب الوزيران السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر بحث الجانبان المخاوف المشتركة بشأن الحظر الذي تفرضه حكومة طالبان على تعليم الفتيات واستبعادهن من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية.

وأعرب تشاووش أوغلو عن أمل أنقرة في عدول طالبان عن القرار، وأكد أهمية تنسيق الجهود مع الإمارات بهذا الخصوص لا سيما داخل منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه اعتبر الوزير الإماراتي حظر التعليم للفتيات "انتهاكا لحقوق الإنسان"، ولفت إلى أن الدين الإسلامي يولي أهمية كبيرة للمرأة ويمنحها مكانة مميزة ويحمي حقوقها.

وأشار آل نهيان إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة والفتاة في كافة مناحي الحياة.

المصدر: الأناضول