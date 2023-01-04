مقتل مراهق بإطلاق نار في "مركز تجاري مشؤوم" في إنديانابوليس الأمريكية

لقي مراهق مصرعه وأصيب رجل بجراح في حادث إطلاق نار وقع خارج مركز تسوق في مدينة إنديانابوليس، بوسط غرب الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة إنديانابوليس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة الثامنة مساء بقليل خارج مركز تسوق "كاسلتون سكوير" في أقصى شمال شرق المدينة.

وأضافت الشرطة أن الرجل المصاب في حالة مستقرة، وأن المشتبه بتورطه في الحادث يتعاون مع المحققين. وذكرت الشرطة أن شجارا وقع قبل إطلاق النار.

وعام 2020، توفي رجل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاصة داخل المركز التجاري نفسه، وفي عام 2021 أصيب شخص آخر بالرصاص أيضا في هذا المركز التجاري.

One juvenile is dead, another man is in the hospital following a shooting at Castleton Square Mall. I spoke to a witness who performed CPR on the victim. She said she was doing all she could to help. The scene extends from Kay Jewlers to the AMC. pic.twitter.com/CFsnWPpHmR — Rachael Wilkerson (@Rach_TV_) January 4, 2023

Two people were shot, including a juvenile who has since died, in the parking lot of Castleton Square Mall in Indianapolis on Tuesday night. Person of interest detained.https://t.co/uMM9mcQHQEpic.twitter.com/A4lrC1jKMw — Fox3 Now (@fox3news) January 4, 2023

المصدر: "أسوشيتد برس"