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مقتل مراهق بإطلاق نار في "مركز تجاري مشؤوم" في إنديانابوليس الأمريكية

أخبار العالم

مقتل مراهق بإطلاق نار في
Globallookpress
عناصر من شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية (صوة أرشيفية)
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لقي مراهق مصرعه وأصيب رجل بجراح في حادث إطلاق نار وقع خارج مركز تسوق في مدينة إنديانابوليس، بوسط غرب الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة إنديانابوليس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة الثامنة مساء بقليل خارج مركز تسوق "كاسلتون سكوير" في أقصى شمال شرق المدينة.

وأضافت الشرطة أن الرجل المصاب في حالة مستقرة، وأن المشتبه بتورطه في الحادث يتعاون مع المحققين. وذكرت الشرطة أن شجارا وقع قبل إطلاق النار.

وعام 2020، توفي رجل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاصة داخل المركز التجاري نفسه، وفي عام 2021 أصيب شخص آخر بالرصاص أيضا في هذا المركز التجاري.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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