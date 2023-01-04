التحقيق بحادث "نسيان" مجندة إسرائيلية في مدينة فلسطينية (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في حادث "نِسيان" إحدى المجندات داخل بلدة الرام في القدس المحتلة.

جاء ذلك عقب تداول مقطع مصور عبر صفحات فلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجندة إسرائيلية وهي تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه ضمن العملية نصبت القوات كمينا لمتظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم، حسبما ذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وبشأن واقعة المجندة، أفادت بأنه "في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان".

وتابعت “نشير بحسب تحقيق أولي إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة".

المصدر: وكالة "سما" الإخبارية