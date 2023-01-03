مسلحون يغتالون ضابطا بالحرس الثوري أمام منزله في طهران

قتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني برصاص مسلحين أطلقوا النار عليه أمام منزله بالعاصمة طهران يوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن ضابط في الحرس الثوري، يدعى قاسم فتح اللهي.

وأفادت بأن قاسم فتح اللهي العضو في فيلق "محمد رسول الله" التابع للحرس الثوري في طهران الكبرى قتل إثر هجوم إرهابي مساء الثلاثاء.

وقالت إن المسلحين أطلقوا 4 رصاصات على الضابط على أعتاب باب منزله، مشيرة إلى أنها عملية اغتيال جبانة.

وكان الشهيد فتح اللهي قائد مركز "ثار الله" التعبوي بمسجد الإمام السجاد في حي مختاري، جنوب طهران.

المصدر: وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية