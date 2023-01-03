نائب أردوغان يرحب بزخم العلاقات التركية السعودية

أعرب فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي عن ترحيبه بالزخم الذي تشهده العلاقات بين بلاده والسعودية، في العديد من المجالات.

وجاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة، خلال حفل الترويج لفيلم وثائقي تركي حول رحلة الحج.

وأوضح أوقطاي أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جدة في أبريل 2022، وقدوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنقرة في يونيو 2022، فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأضاف أنهم سعداء للغاية إزاء الزخم الذي تشهده العلاقات التركية السعودية، خلال هذه المرحلة الجديدة، على مختلف الأصعدة.

وفي سياق متصل، أعرب المسؤول التركي عن شكره للسلطات السعودية إزاء الجهود التي تبذلها لتنظيم موسم الحج.

وأشار إلى بدء اللقاءات رفيعة المستوى والأعمال المشتركة بين تركيا والسعودية، فيما يخص التحضيرات لموسم الحج المقبل لعام 2023.

وفيما يخص مؤتمر الحج المزمع عقده في مدينة جدة السعودية يوم التاسع من يناير الجاري، أكد أوقطاي أنهم سيعملون خلاله على تعزيز مصالح الحجاج الأتراك.

المصدر: الأناضول