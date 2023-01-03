وزير الداخلية الإسرائيلي يطلب سحب جنسية أسيرين فلسطينيين بعد الإفراج عنهما

توجه وزير الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي، بطلب للمستشارة القانونية للحكومة لسحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس، اللذين من المتوقع الإفراج عنهما بعد 40 عاما في معتقلات إسرائيل.

وذكر في رسالته أنه عند دخوله وزارة الداخلية تم إبلاغه بالإفراج عن الأسيرين اللذين، بحسب المنشورات، وضعا الجندي أفراهام برومبرغ في سيارتهما وسرقا سلاحه وأطلقا النار عليه ثم رمياه على جانب الطريق ليلقى مصرعه، وأدينا بقتل الجندي الإسرائيلي نهاية عام 1980.

ومن المتوقع إطلاق سراحهما خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT