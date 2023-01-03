مصدر عسكري يكشف عن نية قوات كييف قصف مدينة لوغانسك

أعلن أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الروسية، أن قوات كييف تحضر لنشر راجمات "هيمارس" على محور كريمينايا، مما يزيد من خطر وصول صواريخ هذه المنظومة إلى مدينة لوغانسك.

وقال ماروتشكو: "وفقا لمصادر لم يتم التحقق منها، فإن قوات كييف تنشر العديد من راجمات "هيمارس" الأمريكية الصنع على محور كريمينا. لا يزال من الواجب التحقق من هذه المعلومات، ولكن يجب أخذها على محمل الجد، نظرا لأنه من الممكن من بعض المواقع قصف ضواحي مدينة لوغانسك".

وتقصف قوات كييف بشكل متكرر مدينة كريمينا، وتحاول جاهدة اختراق الدفاعات في هذه المنطقة دون جدوى.

المصدر: نوفوستي