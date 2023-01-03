جندي أوغندي يقتل 3 من رفاقه في الصومال

أقدم جندي أوغندي على قتل ثلاثة من رفاقه في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، بريغادير جنرال فيليكس كولايغي، "إن الجندي استيقظ صباح الاثنين وأطلق الرصاص على زملائه. وكان الأربعة من أفراد القوة التي تحرس المطار الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو".

وأضاف كولايغي قائلا "نتساءل عما إذا كان متوترا أو يعاني مشكلة عقلية، ولا نعرف"، موضحا أن الجيش الأوغندي شكل لجنة تحقيق لمعرفة سبب إطلاق النار.

كما ذكر أن الجندي اعتقل، ومن المقرر أن ينقل جوا إلى أوغندا لمحاكمته عسكريا.

وتنشر أوغندا قوات في الصومال منذ العام 2007 لمحاربة المتمردين الصوماليين الذين يسعون إلى الإطاحة بالحكومة في مقديش، كما أن لكينيا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا قوات مع بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.

ووقع آخر إطلاق نار من هذا القبيل لجنود أوغنديين في الصومال في مايو 2019 عندما أردى جندي بالرصاص قائده قبل أن ينتحر.

وفي العام 2017، افتتح المستشفى الوطني للأمراض النفسية في أوغندا وحدة لمساعدة الجنود خاصة أولئك الذين خدموا في الصومال، للتغلب على الصدمات بعد ارتفاع عدد حالات قتل الجنود لأشخاص في أماكن عامة.

المصدر: أ ب