تقرير: لندن تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة، إن لندن تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، "بعد مؤامرات لخطف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة عام 2022".

وذكرت الصحيفة في تقرير أن "الخطوة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع"، مشيرة إلى أن التصنيف يحظى بدعم من وزير الأمن البريطاني توم توغندهات، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان".

ويعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

ولم ترد وزارة الداخلية البريطانية على الفور على طلب للتعليق على تقرير صحيفة "التلغراف".

وسيمثل ذلك تشددا كبيرا في سياسة بريطانيا تجاه طهران وقد يعقد محاولات التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الاتفاق النووي.

ونشرت الصحيفة البريطانية تصريحات سابقة للمدير العام لجهاز MI5، كين ماكالوم، والتي قال فيها إن "إيران تعرض المملكة المتحدة لتهديد مباشر من خلال أجهزتها الاستخباراتية، ويشمل ذلك في أقصى درجاته، طموحات لخطف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للطهران".

وحسب الصحيفة فقد زعم ماكالوم في شهر نوفمبر 2022، بأن لندن وثقت ما لا يقل عن 10 تهديدات محتملة منذ يناير الماضي".

وزعمت محطة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية ومقرها المملكة المتحدة أن فرقة اغتيال إيرانية تعمل في لندن تم نشرها لقتل اثنين من صحفييها البريطانيين الإيرانيين.

واتهمت القناة، في بيان، الحرس الثوري الإيراني باستهداف الصحفيين الذين لم تذكر أسماؤهم.

المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية