رئيس المجلس العسكري في ميانمار يكرّم "بن لادن البوذي"

كرّم رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، راهبا متشددا سبق أن لُقّب بـ"بن لادن البوذي" بعد اتهامه بإثارة الكراهية الدينية.

الراهب ويراثو الذي أطلقت عليه مجلة "تايم" عام 2013 لقب "بن لادن البوذي" بعد أعمال شغب دامية طائفية، حصل اليوم على لقب "ثيري بيانشي"، حسبما أعلن الفريق الإعلامي للمجلس العسكري.

وأشار الفريق إلى أن رئيس المجلس العسكري منح اللقب لويراثو نظرا "لعمله المتميز لصالح اتحاد ميانمار".

ويُعد ويراثو أحد مئات الأشخاص الذي يتلقون حاليا تكريما وجوائز وألقابا فخرية فيما يستعدّ المجلس العسكري للاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.

واشتهر ويراثو بخطاب قومي معاد للإسلام، لا سيما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وظهر عام 2013 على غلاف مجلة "تايم" ولُقّب بـ"وجه الإرهاب البوذي".

وسبق لويراثو أن دعا إلى مقاطعة الشركات التي يملكها مسلمون، وإلى فرض قيود على الزواج بين البوذيين والمسلمين.

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وقالت مجموعات حقوقية إن دعواته تلك ساهمت في إثارة العداء تجاه مجتمع "الروهينغا"، كما أرسى أسس القمع العسكري عام 2017 الذي أرغم نحو 740 ألف من ذلك المجتمع على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.

وزُجّ ويراثو السجن لاحقا في عهد الحاكمة المدنية السابقة للبلاد أونغ سان سو تشي، بتهمة إثارة الفتن.

وفي سبتمبر 2021، أعلن المجلس العسكري أنه أفرج عن ويراثو بعد إسقاط جميع التهم الموجّهة إليه.

أمّا سو تشي (77 عاما)، الحائزة على جائزة نوبل، فتواجه إمكانية قضاء بقية حياتها خلف القضبان بعدما أطاح بها الانقلاب العسكري منذ نحو عامين، وهي رهن الاعتقال منذ ذلك التاريخ.

المصدر: "أ ف ب"