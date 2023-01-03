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الاتحاد الأوروبي يعرض على الصين لقاحات حديثة لـ COVID-19 مجانا

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الاتحاد الأوروبي يعرض على الصين لقاحات حديثة لـ COVID-19 مجانا
ria.ru
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أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينان، أن الاتحاد الأوروبي عرض على الصين تزويدها بلقاحات فيروس COVID-19، مجانا.

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وأضافت سبينان، أن المفوضية الأوروبية تراقب بقلق الانتشار الواسع لفيروس كورونا في الصين، ولتفادي تفشي الوباء، عرضت على الحكومة الصينية تزويدها بلقاحات مجانية.

وأشار المتحدث الثاني باسم المفوضية الأوروبية، تيم ماكفي، إلى أن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، تواصلت مع نظرائها الصينيين، لتعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي، ودعمه للصين في ظل انتشار جائحة كورونا بشكل غير مسبوق، وعرضت عليها تزويدها بلقاحات حديثة لمواجهة الفيروس المتحور الجديد.

 

المصدر: نوفوستي

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