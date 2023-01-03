خارجية صربيا: عاشر دولة تسحب اعترافها باستقلال كوسوفو

قال وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، إن دولة جديدة أخرى سحبت اعترافها باستقلال كوسوفو.

ووفقا له بلغ عدد الدول التي تصرفت بهذا الشكل، عشر دول، لكنه لم يكشف عن هوية هذه الدول.

ونقلت صحيفة "أخبار المساء" الصربية عنه القول، إن سلطات بلاده، تكثف جهودها لدفع الدول الأخرى إلى سحب اعترافها باستقلال كوسوفو ردا على انتهاك بريشتينا لاتفاقيات واشنطن، والتي بموجبها لا يحق لكيان غير معترف به التقدم بطلب للحصول على عضوية المنظمات الدولية.

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وردا على سؤال حول سبب عدم نشر قائمة الدول التي سحبت اعترافها بكوسوفو، ذكر الوزير، أن بلاده "لا تريد أن تتعرض هذه الدول للضغوطات من جانب الدول المتحالفة مع كوسوفو. ثانيا، ألزمنا أنفسنا في اتفاقيات واشنطن بالتوقف عن مبادرة سحب الاعتراف، وأردنا أن نظهر أننا نتمسك بما وقعناه ، رغم أن بريشتينا لا تفعل ذلك".

في 15 ديسمبر 2022 ، قدم ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو المُعلنة ذاتيًا، طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي ، هناك 5 دول - إسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا واليونان وقبرص - لا تعترف باستقلال كوسوفو، وهي بالذات تعيق أي خطوات عملية للتحضير لقبولها في الاتحاد الأوروبي. يمكن حل هذه المشكلة بطريقة واحدة فقط - اعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو. في الأشهر الأخيرة، ضغط الاتحاد الأوروبي على صربيا للاعتراف باستقلال كوسوفو، بحجة أن الموقف من كوسوفو والعلاقات مع روسيا هما العقبة الرئيسية أمام انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس