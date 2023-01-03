الهند.. فتح تحقيق بعد أن جرّت سيارة امرأة لأكثر من ساعة

أمر وزير الداخلية الهندي أميت شاه بإجراء تحقيق في حادث مروع، كانت ضحيته فتاة صدمتها سيارة في العاصمة دلهي، وظلت تسحبها لأكثر من ساعة أكثر من 13 كيلومترا.

وكانت أنجالي سينغ (20 عاما) عائدة إلى منزلها عندما صدمتها سيارة يوم 1 يناير، واستمرت السيارة بجرها لأكثر من ساعة لمسافة تتخطى الـ13 كيلومترا، وتم العثور على جثتها عارية بعد أن تمزقت ملابسها أثناء جرها تحت السيارة.

ووجهت وزارة الداخلية الهندية شرطة دلهي لإجراء تحقيق مفصل وتقديم تقرير، وسط غضب واسع النطاق بشأن الحادث الذي ترك الناس في حالة من الذعر.

وقد ألقي القبض على خمسة رجال، بينهم سياسي من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم ، كانوا في السيارة.

وقال مسؤول الشرطة ساجار بريت هودا، إن الرجال الخمسة متهمون بالقتل العمد والتسبب في الوفاة بسبب الإهمال. وزعمت أسرة الضحية أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الرجال، وهو ادعاء نفته الشرطة.

واعترف الرجال بأنهم كانوا ثملين بعد الاحتفال بالعام الجديد وقالوا إنهم لم يتمكنوا من سماع صراخ المرأة حيث كانت الموسيقى الصاخبة تصدح في السيارة.

المصدر: "الإندبندنت"