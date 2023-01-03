التلفزيون الإسرائيلي يكشف عن دور مصر والإمارات في إلغاء اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تحدثت مصادر إعلامية عن الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطلب إلغاء اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، الذي كان مقررا هذا الأسبوع.

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وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن السبب الأول هو انتظار تقييم الوضع الأمني من قبل الشرطة والشاباك.

أما السبب الثاني، فهو زيارة نتنياهو المقررة الأسبوع المقبل إلى الإمارات، وهي أول زيارة له إلى الخارج بعد تولي حكومته مهامها رسميا.

بالإضافة إلى ذلك، قال التلفزيون الإسرائيلي، إن نتنياهو تلقى رسائل من مصر والأمم المتحدة، مفادها أنه سيكون من الصعب للغاية التأثير على حركة "حماس" لعدم الرد على مثل هذه الخطوة من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

من جهته، رضخ بن غفير لطلب نتنياهو، ووافق على طلب تأجيل اقتحام الأقصى، لكنه أكد أنه ينوي القيام بذلك في الأسابيع المقبلة. وقال لنتنياهو: "يجب ألا نستسلم لتهديدات حماس".

وكان بن غفير، الذي يرأس أكثر الأحزاب الإسرائيلية الدينية الصهيونية تطرفا، قد أعلن في وقت سابق عزمه اقتحام الأقصى في أحد أيام هذا الأسبوع، وطالب الشرطة بترتيب الاستعدادات لتظيم ذلك، بصفته وزيرا في الحكومة.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن الشرطة الإسرائيلية ستجري تقييما بشأن هذه العملية، فيما هددت حركة "حماس" بأن ذلك سيؤدي إلى تفجر الأوضاع.

المصدر: معا