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توجيه تهمة "محاولة القتل" لأمريكي هاجم شرطيين بساطور

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توجيه تهمة
New York Post
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أعلنت شرطة نيويورك أنّ أمريكيا يبلغ 19 عاما كان قد هاجم عناصر شرطة بساطور ليلة رأس السنة في مانهاتن، وُجّهت إليه تهمة "محاولة القتل".

الشاب تريفور بيكفورد متهم بمهاجمة 3 عناصر من الشرطة خارج المنطقة الأمنيّة في تايمز سكوير، حيث يتجمع سكّان نيويورك بالآلاف ليلة رأس السنة.

بيكفورد ضرب عنصرين على رأسيهما، دون أن يتسبّب ذلك بتعريض حياتهما للخطر، وذلك قبل أن يَعمد شرطي ثالث إلى استخدام سلاح خدمته ويُصيبه في كتفه.

ويتحدّر الشاب من ويلز، المدينة الصغيرة في ولاية مين الشمالية الشرقية، وفقا لشرطة نيويورك التي لم تخض في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

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وذكرت وسائل إعلام أميركيّة، أن الشاب أظهر في الآونة الأخيرة "علامات على التطرف"، كما "يُشتبه في أنه أراد تنفيذ هجوم انتحاري".

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مصادر لم تسمها، أن الشاب كانت بحوزته مذكرات أعرب فيها عن رغبته "بالالتحاق بصفوف طالبان في أفغانستان والموت شهيدا".

بينما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه كتب في تلك المذكرات رسالة وداع لوالدته.

وكانت الشرطة الفدرالية استجوبته في منتصف ديسمبر بعد أن أبلغها أحد الأشخاص القريبين منه عن تصريحات متطرفة أدلى بها، وكانت تُراقب نشاطه على الإنترنت، حسبما أفادت شبكة "ان بي سي".

المصدر: "أ ف ب" 

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