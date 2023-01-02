أشار الحقوقي الأمريكي، أجامو باراكا، إلى أن الدول الغربية تحايلت طيلة مفاوضات مينسك حول التسوية في دونباس، لاستغلال الوقت والتحضير للمواجهة مع روسيا في أوكرانيا.

وكتب على "تويتر": "الآن بعد أن أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بأن اتفاقيات مينسك كانت مجرد "حيلة للتحضير للصراع، فهل يعتقد أحد أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في هذه الخطة؟".

وقالت ميركل لصحيفة Zeit إن اتفاقيات مينسك، كانت تهدف لمنح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأضافت: فهم الجميع أن المشكلة لم يتم حلها وأن النزاع تم تجميده لفترة من الزمن.

وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند صحة تصريح ميركل ومماطلة الغرب روسيا، فيما قتل الآلاف من أهالي دونباس بقذائف قوات كييف ونازييها، قبل أن تضطر روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحمايتهم.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي