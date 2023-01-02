إيران تتوعد بالرد على تهديدات تل أبيب المحتملة

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن إيران سترد بحزم على أي تهديدات إسرائيلية قادمة.

وأفاد موسوي، بأن "الكيان الصهيوني في أسوأ حالاته، على امتداد تاريخه الفاقد للجذور"، مشيرا إلى أن حالة التخبط والضياع التي تمر بها إسرائيل، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحالف مع أكثر الأحزاب اليمينية تطرفا، بهدف تشكيل حكومته، وإخراجها من الفوضى.

وأضاف، "أحيانا نسمع إشاعات مصدرها الكيان الصهيوني وبعض مسؤوليه، ومن هنا نرد عليهم أن القوات المسلحة الإيرانية سوف ترد بحزم على أي تهديد من الكيان الصهيوني للأراضي الإيرانية، وأن الرد سيكون أضعاف التهديد الإسرائيلي".

كما أكد موسوي، أن "تحركات العدو تحت المراقبة المستمرة والدقيقة، وأن الجيش على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وسيكون الرد حاسما وسريعا".

المصدر: RT