أستراليا.. مقتل 4 أشخاص في اصطدام مروحيتين (فيديو)

أعلنت السلطات الأسترالية أن طائرتين مروحيتين اصطدمتا في الجو الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في منطقة غولد كوست السياحية الأسترالية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على ساحل رملي على بعد بضعة أمتار من الشاطئ.

وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على الرمال، وفقا لإذاعة "أي بي سي" العامة.

وبدت المروحية الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه سي وورلد ذو الطابع البحري.

وقال المفتش غاري ووريل، من شرطة كوينزلاند، إن الطائرتين اصطدمتا، وتحطمت إحداهما في حين حطت الأخرى على الشاطئ الرملي بجوار منتزه سي وورلد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "قضى أربعة أشخاص اليوم جراء ذلك وثلاثة آخرون في حالة حرجة في المستشفى".

ولم يعرف سبب التصادم، لكن يبدو أن مروحية كانت تقلع بينما كانت الأخرى تهبط، بحسب ووريل.

وأوضحت الشرطة أن مروحية هبطت دون عقبات لكنها فقدت زجاجها الأمامي بينما تحطمت الأخرى وانقلبت.

وأشار المفتش إلى عمليات إنقاذ معقدة بسبب موقع الحادث.

ولفت إلى أن مارة سارعوا إلى إخراج ركاب من المروحية التي انقلبت.

وتأهبت سفن تابعة للشرطة وخدمات الطوارئ بالقرب من الشاطئ الرملي حيث تناثر حطام المروحيتين.

وأعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي فتح تحقيق بالحادث الذي قدم على أنه "تصادم في الجو".

وأكد المكتب في بيان انتظار قدوم محققين لمعاينة موقع الحادث ورسم خريطة له وجمع مواد التحقيق.

كذلك دعا المكتب شهودا ربما رأوا الحادث أو التقطوا صورا له لتقديم رواياتهم.

المصدر: أ ف ب