الهند: مسلحون يهاجمون قرية بكشمير ويقتلون 4 مدنيين

ذكرت الشرطة الهندية أن مسلحين أطلقوا الرصاص على منازل المدنيين في قرية نائية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين.

وألقت الشرطة باللوم على المسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي لعقود في تنفيذ الهجوم على قرية دانجري في منطقة راجوري الجنوبية القريبة من خط السيطرة الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وقال الضباط موكيش سينغ، للصحفيين إن مسلحين اثنين فتحا النار عشوائيا ليل الأحد على ثلاثة منازل في دانجري، مشيرا إلى أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح.

وأرسلت السلطات قوات الأمن إلى المنطقة وبدأت البحث عن المهاجمين.

وأدان مانوج سينها، أعلى مسؤول هندي في المنطقة، الحادث ووصفه بأنه "هجوم إرهابي جبان"، مضيفا: "أؤكد للناس أن من يقفون وراء هذا الهجوم الدنيء لن يفلتوا من العقاب".

المصدر: AP