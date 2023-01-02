اليابانيون قدموا إلى القصر لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتهنئة الإمبراطور بالعام الجديد

تمكن سكان اليابان لأول مرة خلال ثلاث سنوات منذ بداية الوباء من القدوم إلى القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو اليوم الاثنين، حيث هنأهم الإمبراطور ناروهيتو بحلول العام الجديد.

واضطرت السلطات، بسبب انتشار فيروس كورونا، للحد من عدد الزوار الذين فازوا بهذه الفرصة في اليانصيب.

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وقال الإمبراطور من الشرفة الزجاجية حيث رحب بالمجتمعين مع الإمبراطورة ماساكو وابنته الأميرة أيكو: "آمل أن يترافق هذا العام بالسلام والخير لكم جميعا".

وخلال هذا اليوم، سيتمكن 9600 شخص من مشاهدة الإمبراطور، وسيدخل المواطنون إلى القصر على شكل مجموعات. وبشكل إجمالي سيتم خلال اليوم تنظيم 6 عمليات تبادل التحية. ويمكن لمن يرغب أن يترك تحيات رأس السنة للإمبراطور في كتاب خاص يتم تثبيته أمام نقطة التفتيش.

ويشار إلى أن ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في عام 2019، استقبل المواطنين شخصيا بمناسبة العام الجديد مرة واحدة فقط - في عام 2020، في تلك المرة زار القصر أكثر من 68 ألف شخص.

المصدر: تاس