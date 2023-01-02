"بوليتيكو": نجل ترامب فجر أزمة داخل الحزب الجمهوري بعد انتقاداته "النارية" لأوكرانيا

أكد الصحفي جوناثان مارتن، في مقال لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن الحزب الجمهوري الأمريكي يواجه أزمة على خلفية المناقشات حول المساعدات لأوكرانيا.

ولفت مارتن إلى التصريح الأخير الذي أدلى به نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بـ"ملكة رفاهية دولية جاحدة للجميل".

وأكد أن هذه الكلمات كان لها صدى لدى الجمهوريين وبدأ أنصار ترامب الأب في معارضة مؤيدي زيادة المساعدات لكييف مما أدى إلى زيادة التناقضات داخل الحزب الجمهوري.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية بعشرات المليارات من الدولارات.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا يكشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين قذائف أمريكية من عيار 155 مم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: نوفوستي