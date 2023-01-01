زاخاروفا تعلق بجملة واحدة على اقتراح مستشار زيلينسكي إقامة نظام حكم ملكي في أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اقتراح مستشار الرئاسة الأوكرانية، ليكسي أريستوفيتش، إقامة نظام حكم ملكي في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا إن "سلطات كييف استقبلت السنة الجديدة بألعاب تبادل الأدوار والتنوع الجنسي".

وصرح مستشار الرئاسة الأوكرانية أريستوفيتش في وقت سابق إن "الطريقة الوحيدة لقتل كل شيء روسي هي إعلان نظام حكم ملكي في أوكرانيا".

وأضاف: "في بريطانيا حكم ملكي، أليس كذلك؟ بريطانيا ليست أسوأ دولة في العالم".

وأشار إلى أنه تم استعادة نظام الحكم الملكي في إسبانيا بعد حكم فرانسيسكو فرانكو، وهناك "حركة قوية جدا" لعودة مثل هذا الشكل من الحكم في فرنسا.

المصدر: تاس