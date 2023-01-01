قناة إسرائيلية: تل أبيب تأمل في مواصلة عملياتها السرية في سوريا

أشارت قناة i24 news الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تأمل في مواصلة عملياتها السرية في سوريا، رغم صعوبة ذلك في ظل تكثيف التنسيق بين روسيا وإيران في سوريا.

وقالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اعتبر أن التهديد الأول والمهم هو سعي إيران لامتلاك القدرة النووية العسكرية، الذي ترافقه تصريحات متكررة تتعلق بطموحها لتدمير إسرائيل، وتعهد ببذل جهود لوقف مساعيها في هذا الشأن.

وذكرت أن الوزير صرح بأن "التهديد الصاروخي الواسع النطاق الذي نواجهه، يشكل تحديا كبيرا ومعقدا"، مضيفا أن المؤسسة الأمنية تحت قيادتي، وبجهد مشترك بين جميع أذرعها، ستعد الإجابات التي ستسمح للحكومة الإسرائيلية باتخاذ أي قرار بشأن كبح المجهود النووي الإيراني".

وأضافت "i24 news" أن إيران تتقدم نحو صنع قنبلة نووية، وأن التحديات التي تطرحها طهران تمتد إلى ما هو أبعد من المجال النووي.

وقالت إنه وعلى سبيل المثال، تضمنت مناورة إيرانية في نهاية هذا الأسبوع طائرات بدون طيار ومركبات برمائية، مشيرة إلى أن تلك الترسانة يمكن أن تشق طريقها إلى سوريا ولبنان وغزة.

وبينت أنه ولمنع ذلك تأمل إسرائيل في مواصلة عملياتها السرية في سوريا، على الرغم من أن هذا قد يكون صعبا بسبب توطيد العلاقات بين طهران وموسكو.

واختتمت القناة الإسرائيلية بالقول إن "وزير الدفاع ورئيس الأركان الجديدان والمقرر أن يتولى منصبهما في غضون أسبوعين، يواجهان هذه التحديات وغيرها، مؤكدة على أن الطريقة التي سيتعاملون بها مع هذه التحديات يمكن أن تحدد نجاح أو فشل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها نتنياهو.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي