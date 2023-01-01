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كييف: لا سابقة بتاتا للضرر الذي أصاب البنية التحتية في أوكرانيا

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كييف: لا سابقة بتاتا للضرر الذي أصاب البنية التحتية في أوكرانيا
Sputnik
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قال فلاديمير كودريتسكي مدير عام شركة "أوكرإينرغو"، إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف كودريتسكي الذي يترأس هذه الشركة الحكومية التي تشرف على نقل الكهرباء وتشغيل خطوط التوتر العالي في أوكرانيا: "مستوى الضرر لا سابقة له. من الواضح أن جزءا كبيرا من المنشآت والمواقع قد تعرض للتدمير والتلف. ونحن نتحدث هنا ليس فقط عن محطات أوكرإينرغو الفرعية، بل نتحدث أيضا عن محطات توليد الطاقة - المحطات الكهروحرارية والكهرومائية ومحطات تسخين المياه. الضرر عظيم وسيستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لاستعادة عمل شبكة الكهرباء بالكامل".

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ووفقا له، في الوقت الحاضر تم تسجيل أضرار كبيرة في مرافق الطاقة، ولا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركوف، وكذلك في مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

ولفت كودريتسكي الانتباه إلى أن الدولة يمكن أن تصطدم، ولو من الناحية النظرية، لانقطاع كامل في مجال الكهرباء والطاقة، لكنه في الممارسة العملية لا يرى احتمال حدوث ذلك.

المصدر: تاس

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