عقيد أمريكي سابق: لا سيناريو آخر لأوكرانيا غير الهزيمة

أكد الخبير العسكري، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوات كييف غير قادرة على الصمود أمام الجيش الروسي، بسبب افتقارها للمعدات العسكرية.

وأوضح ديفيس لصحيفة 19FortyFive، أن العام 2023 سيشهد العديد من السيناريوهات الجديدة، إلا أنه لن يشهد انتصار أوكرانيا على روسيا.

وقال: "لا يوجد سيناريو يمكن من التنبؤ بانتصار الجيش الأوكراني. الواقع العسكري هو أن القوات المسلحة لأوكرانيا ليست مجهزة بالوسائل اللازمة لتنفيذ هجوم كبير، لإخراج مئات آلاف الجنود الروس من أوكرانيا".

كما أكد ديفيس، أن أولوية الولايات المتحدة، هي تجنب التورط في الصراع الأوكراني بشكل مباشر، بغض النظر عن كيفية تطور الأوضاع.

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وأضاف، "لا ينبغي للولايات المتحدة الانخراط في حرب كبرى مع روسيا ما لم يكن هناك تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي، فإقحام قواتنا في حرب يعرض أمننا للخطر، ويعتبر انتهاكا لركائز سياستنا الخارجية والأمنية، وسيتسبب بإنهاك جيشنا، واقتصادنا".

وأشار إلى أن تجنب الولايات المتحدة الانخراط في حرب مباشرة مع روسيا، سيمكنها من الحفاظ على أمنها القومي والاقتصادي، بغض النظر عما يجري في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي