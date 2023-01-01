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قرغيزستان.. اعتقال أطباء ليلة رأس السنة والنقابة تناشد الرئيس

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قرغيزستان.. اعتقال أطباء ليلة رأس السنة والنقابة تناشد الرئيس
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تم اعتقال 5 أطباء ليلة رأس السنة في قرغيزستان على خلفية تهم "غير مؤكدة" من ذوي طفل لعدم إنقاذه، و تم احتجازهم قبل التثبت من الأمر.

من جهتها ناشدت نقابة المهن الطبية في قرغيزستان الرئيس صدير جاباروف بمتابعة الأمر.

وجاء في بيان النقابة، "هذه هي المرة الأولى لمثل هذه الحادثة تشهدها البلاد..  أقارب الطفل المتوفى هم مسؤولون رفيعو المستوى. وتم إبلاغ الأطباء الموقفين بأنهم سيتعفنون في السجن وسيلغون شهاداتهم الطبية. يبدو أن هناك ليست محاكمة موضوعية فيما حدث ولكن انتقاما لذوي الطفل".

وأضاف البيان، أن الأطباء لا يستطيعون إعادة الحياة إلى كائن حي يحتضر (شبه ميت)، فضلا عن الوضع الصحي المتردي بشكل عام بسبب ارتفاع الفساد واستنزاف موارد الرعاية الصحية.

المصدر: سبوتنيك 

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