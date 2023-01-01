تركيا.. الضباب الكثيف يتسبب بإيقاف حركة الملاحة في مضيق البسفور

تم إيقاف حركة السفن "الملاحة" في مضيق البسفور في كلا الاتجاهين، بشكل مؤقت صباح اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، والضباب الكثيف.

ووفقا لبيان خفر السواحل التركي، فإن حركة السفن، والشحن ستستأنف بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها خفر السواحل التركي، حركة سفن الشحن في مضيق البسفور، ففي الـ 27 من أكتوبر 2022، أفادت قناة NTV التركية، بأن مضيق البوسفور أغلق أمام حركة السفن، بسبب الضباب الكثيف.

المصدر: تاس