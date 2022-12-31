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قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"

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قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بقذائف
Legion-Media
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت مدن دونيتسك، وغورلوفكا، وماكيفكا في الجمهورية بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".

وقال مسؤول في الجمهورية: "في الساعة 00.43 تم إطلاق قذيفتي مدفعية عيار 155 مم على حي كيفسكي في مدينة دونيتسك. وفي الساعة 00.30 تم استهداف غورلوفكا بخمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 00.42 تم إطلاق ثلاث قذائف على مدينة دونيتسك".

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يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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