زعيم حزب فرنسي: قانون الصحافة في أوكرانيا يعزز ديكتاتورية زيلينسكي النازية الجديدة

قال زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، إن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا يتعارض مع حرية التعبير في أوروبا، ويعزز ديكتاتورية زيلينسكي النازية الجديدة.

وقال السياسي البارز في تغريدة على "تويتر" إن "الاتحاد الأوروبي للصحفيين غاضب من هذا القانون، ويعتقد ممثلوه أنه يتضمن العديد من البنود التي تتعارض مع القيم الأوروبية".

وأفاد بأن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعزز ديكتاتوريته النازية الجديدة عبر هذا القانون.

وأشار أسيلينو إلى أن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا "غير راض أيضا عن ذلك القانون ويعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير.

⚠️Quant à l’Union nationale des journalistes d’Ukraine, elle vient de déclarer que la nouvelle loi sur la presse imposée par Zelensky constitue «LA PLUS GRANDE MENACE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS L’HISTOIRE INDÉPENDANTE DE L’UKRAINE»@lemondefr@OuestFrance@NathalieLoiseau — François Asselineau (@UPR_Asselineau) December 30, 2022

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في القراءة الثانية والأخيرة، مشروع قانون حول وسائل الإعلام.

ووفقا للوثيقة، بات بمقدور السلطات الأوكرانية فرض غرامة وإغلاق أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع ويب إذا لم يعجبها المحتوى المعلوماتي الموجود هناك.

المصدر: RT + "تويتر"