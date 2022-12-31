أمريكيون: هذا ما يجب فعله مع زيلينسكي في العام الجديد

طالب أمريكيون عبر موقع "تويتر" الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنشر إقرار ضريبي لعام 2022 حول المساعدات المالية المقدّمة لكييف.

وبدأت القصة مع منشور لفينس لانغمان، الناشط المحافظ المؤيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكتب لانغمان: "ربما قد حان الوقت للعمل على الإقرارات الضريبية للرئيس زيلينسكي؟"، فرد عليه المتابع توماس ليك "من شأنها أن تكون مثيرة للاهتمام."

وأضاف آخر: "أعتقد أن المصرفيين السويسريين سيطلعون الكثير عن مقدار الأموال التي خبأها زيلينسكي وأين خبأها."

بدوره، اقترح جيفري يانغ: "وفي الوقت نفسه، رفع مستوى مساءلة السياسيين من كلا الحزبين الذين يتلقون عمولات لانهائية من أجهزة الصراف الآلي التي يمتلكها زيلينسكي".

وعلى النقيض من ذلك، اختلف بعض متابعي لانغمان مع فكرته، وكتب أحدهم: "لم أعلم أن الطغاة الأجانب الفاسدين يقدمون تقارير أعمالهم للضريبة الأمريكية".

المصدر: نوفوستي