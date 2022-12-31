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الدفاع الروسية تنشر مشاهد لأداء طواقم "مدافع الهاون المتنقلة" في مناطق القتال

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الدفاع الروسية تنشر مشاهد لأداء طواقم
Globallookpress MOD Russia
صورة أرشيفية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لطواقم مدافع الهاون المتنقلة في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيدة بأداء المسيّرات في تحديد إحداثيات مواقع العدو قبل ضربها.

وقالت الوزارة: "تتنقل طواقم مدفعية الهاون بشاحنات "أورال"، وتستخدم قذائف الهاون عيار 120 مم في تدمير العدو. وهي واحدة من أكثر الطرق فعالية حيث يتم تغيير موقع إطلاق النار بشكل سريع".

وأكدت أن سرعة ودقة إصابة الأهداف تتحقق بفضل الإحداثيات التي تحددها الطائرات بدون طيار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطواقم تستطيع خلال دقائق قصف عدة أهداف، وإطلاق أكثر من 30 قذيفة.

المصدر: RT

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