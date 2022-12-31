بوتين: الغرب يكذب ويستخدم أوكرانيا وشعبها لإضعاف روسيا ولن نسمح بذلك

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب شجع النازيين الجدد للقيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين في إقليم دونباس، مؤكدا أنه استخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها.

وقال بوتين في خطاب بمناسبة العام الجديد: "أكدت النخب الغربية لنا لعدة سنوات، كذبا، نواياها السلمية فيما يتعلق بالنزاع في دونباس، ولكن في الواقع شجعوا النازيين الجدد على القيام بأعمال إرهابية عسكرية ضد المدنيين في جمهوريات دونباس الشعبية".

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وتابع: "الغرب كذب بشأن السلام، لكنه كان يستعد للعدوان، واليوم ليس من المحرج الاعتراف بذلك"، مشددا على أن "النخبة الغربية يستخدمون أوكرانيا وشعبها باستخفاف لإضعاف روسيا وتقسيمها، لكننا لم نسمح لأي شخص بفعل ذلك ولن نسمح بذلك".

وأضاف: "الروس أظهروا الشجاعة والكرامة وساندوا القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا".

وأكد بوتين: "سنتغلب معا على جميع الصعوبات وننقذ بلدنا ليظل عظيما ومستقلا".

وأردف: "منذ عام 2014، بعد أحداث القرم، تعيش روسيا تحت وطأة العقوبات. ولكن هذا العام تم إعلان حرب عقوبات حقيقية علينا. ومن بدأها توقع التدمير الكامل لصناعتنا وتمويلنا ونقلنا ولكن ذلك لم يحدث".

وأضاف بوتين "نضالنا من أجل أنفسنا ومن أجل مصالحنا ومن أجل مستقبلنا هو بالتأكيد مثال ملهم للدول الأخرى في سعيها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".

المصدر: سبوتنيك