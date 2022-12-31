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El País: الأزمة الأوكرانية أظهرت عدم استعداد الغرب لخوض حرب طويلة

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El País: الأزمة الأوكرانية أظهرت عدم استعداد الغرب لخوض حرب طويلة
ria.ru
جنود كتيبة المتطوعين في زابوروجيه
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أفادت صحيفة El País الإسبانية، بأن الأزمة الأوكرانية، أظهرت عدم استعداد الدول الغربية لخوض حرب طويلة مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن نائبة رئيس صندوق Bertelsmann Stiftung الدولي، كلوفر آشبروك، أن إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة، كشف النقاب، عن مشكلة النقص الحاد في الذخائر، وقطع الغيار، كما أبرز الحاجة الماسة لأنظمة دفاعات جوية عالية الجودة، لاعتراض الصواريخ الباليستية، والمسيرات.

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ودعت آشبروك، الولايات المتحدة، وأوروبا، إلى تقييم قوة القوات المسلحة الروسية، بشكل عقلاني، بصفتها قوة كبيرة لا تجدر الاستهانة بها.

وأكدت، أن الغرب سيرتكب خطأ فادحا، إذا استمر في الاستهانة بقوة الجيش الروسي.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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