"روس أفياتسيا": وضع الطيران المدني في سوريا لايزال متوترا ويجب إجراء تقييم شامل

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، أن الوضع في سوريا لا يزال متوترا، ومسألة رحلات الطائرات المدنية تتطلب تقييما شاملا، وأرسلت لدمشق طلبا لتقديم ضمانات لسلامة الطيران.

ووفقا لتقرير الوكالة الفدرالية (روس أفياتسيا): "في الوقت الحالي، لا يزال التوتر مستمرا في الجمهورية العربية السورية بسبب النزاع المسلح المستمر.. بهذا الصدد، فإن مسألة تسيير رحلات جوية لطائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية الروسية في الأجواء السورية تتطلب تقييما شاملا".

وأشارت وكالة النقل الجوي الفدرالية، إلى ضرورة الحصول على ضمانات من السلطات السورية المختصة بالسفر الآمن لشركات الطيران الروسية إلى الأراضي السورية.

وأكدت أنه تم إرسال طلب إلى سلطات الطيران في سوريا، بالطريقة المنصوص عليها من خلال القنوات الدبلوماسية من قبل وكالة النقل الجوي الفدرالية.

وأوضحت الوكالة: "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن ردود من الجانب السوري بشأن تنفيذ توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن تنفيذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالأنشطة العسكرية التي يحتمل أن تشكل خطرا على الرحلات الجوية المدنية، وعدم وجود عوامل خطر على رحلات الطائرات المدنية فوق مناطق الصراع أو بالقرب منها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مؤسسة الطيران المدني السوري باسم منصور، عن موافقة المؤسسة على طلب روسيا لعبور الأجواء السورية، موضحا "تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجواءها، وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور".

وأضاف: "طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي".

يشار إلى أن الشركات الأجنبية التي تعبر الأجواء السورية، هي شركة طيران قبرصية إلى يريفان، إضافة إلى شركة "ميدل ايست"، وشركات الطيران العراقية والأردنية باتجاه لبنان، والليبية باتجاه العاصمة الأردنية عمان.

الوكالة الفدرالية للنقل الجوي (روس أفياتسيا)، هي وكالة حكومية روسية، مسؤولة عن الإشراف على الطيران المدني في روسيا.

المصدر: نوفوستي