بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا يمكنها أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب، بخصوص الوضع في أوكرانيا، لأن روسيا لديها فلسفة مختلفة.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريح صحفي اليوم الأحد: "لا نستطيع! لدينا فلسفة مختلفة، وموقف مختلف تجاه الحياة والناس. الآن، يمكن أن ننظر إلى هؤلاء الناس المتشبعين بالقيم الأخلاقية للمسيحية في الشرق، والمسيحية في الغرب، والإسلام"، مشيرا إلى أن الغرب يقول دائما إن لديه مناهج مختلفة، وأوضح بوتين أنه "بشكل عام، هناك نهج مادي، وتعريف النجاح في الحياة (لدى الغرب) يعتمد على الجزء المادي، ولكن لدينا يعتمد على الجانب الروحي والأخلاقي".

المصدر: نوفوستي