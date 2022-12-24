"دي فيلت": عدد طالبي اللجوء في ألمانيا ارتفع بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي

أفادت صحيفة Die Welt، بأن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا ارتفع بنسبة 57%، مقارنة بالعام الماضي، ليصل عددهم إلى أكثر من 190 ألفا هذا العام.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تقرير للمفوضية الأوروبية، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أن ألمانيا تعتبر في صدارة دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء، تليها فرنسا في المركز الثاني بأكثر من 115 ألف طلب لجوء، تليها إسبانيا بأكثر من 111 ألفا، ومن ثم النمسا بأكثر من 106 آلاف طلب، وتليها إيطاليا بأكثر من 78 ألفا، بينما تحتل هنغاريا المركز الأخير بأقل من 43 ألفا.

وأوضحت الصحيفة، أن 27% من طلبات اللجوء لألمانيا هي لمواطنين سوريين، و17% لأفغان، بينما شكلت نسبة طلبات اللجوء من تركيا 10%، وفي الوقت ذاته، طالبت السلطات الألمانية قرابة الـ 302 ألف لاجئ بمغادرة أراضيها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا توجد إحصاءات عن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا الاتحاد الأوروبي، نظرا إلى أنه لا يتوجب على اللاجئ الأوكراني تقديم طلب لجوء إلى دول الاتحاد منذ مارس الماضي.

المصدر: تاس