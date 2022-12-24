بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، القضايا المتعلقة بالأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية.

وذكر الكرملين، في بيان اليوم: "خلال محادثة هاتفية بين الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالتنفيذ العملي للاتفاقيات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلقة على وجه الخصوص بضمان الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية".

المصدر: نوفوستي