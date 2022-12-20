علماء آثار إسرائيليون ينقبون في قبر "قابلة المسيح"

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أن علماء الآثار يعكفون على التنقيب مجددا في موقع قبر أثري ارتبط تاريخيا بـ"قابلة المسيح" في التلال الواقعة جنوب غربي القدس.

ويعود تاريخ كهف الدفن اليهودي الذي يزدان بزخارف معقدة، إلى القرن الأول الميلادي تقريبا، ولكن المسيحيين المحليين ربطوه لاحقا بسالومي، قابلة يسوع ابنة خالة مريم العذراء وقابلة المسيح بحسب روايات الأناجيل.

وقد بنيت كنيسة بيزنطية في الموقع، الذي أصبح مزارا وموضع تبجيل لعدة قرون بعد ذلك.

وكان عالم آثار إسرائيلي هو من عثر على الكهف واستكشفه لأول مرة منذ عقود.

والفناء الأمامي الرحب للكهف موضع تنقيب الآن من قبل علماء الآثار في إطار مشروع تطوير مسار تراثي في المنطقة.

وتشير الصلبان والنقوش المكتوبة باليونانية والعربية والمنحوتة على جدران الكهف خلال الفترة البيزنطية والإسلامية، إلى أن الكنيسة كانت مخصصة لسالومي.

وقال زيف فيرر، مدير الحفريات، إن "الزوار كانوا يستأجرون مصابيح زيتية، ويدخلون الكهف، ويستخدمونها في الصلاة ثم يخرجون ليعيدوا مصابيح الزيت. وجدنا العشرات منها، عليها زخارف جميلة من النباتات والزهور".

المصدر: أ ف ب