أنجلينا جولي تتخلى عن منصب سفيرة اللاجئين الأممية وتتفرغ للعمل على مستوى أوسع

أعلنت أنجلينا جولي أنها ستتخلى عن دورها سفيرة نوايا حسنة لمفوضية اللاجئين "للتفرغ على مستوى أوسع للقضايا الإنسانية والحقوقية".

وتنفصل أنجلينا جولي عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعد أكثر من عقدين.

وقالت جولي: "سأستمر في بذل ما في وسعي خلال السنوات المقبلة لدعم اللاجئين والنازحين الآخرين".

وأضافت أن الوقت قد حان "للعمل باختلاف" بالمشاركة مباشرة مع اللاجئين والمنظمات المحلية.

وبدأت جولي العمل مع المفوضية عام 2001، وعينت سفيرة نوايا حسنة لها عام 2012.

ووصفها البيان بأنها "قامت بأكثر من 60 مهمة ميدانية لتشهد قصص معاناة وأمل وصمود" كان آخرها في بوركينا فاسو.

وقال مفوض اللاجئين فيليبو غراندي: "بعد وقت طويل وناجح مع المفوضية، أقدر رغبتها في تغيير مشاركتها وأدعم قرارها، أعرف أن قضية اللاجئين ستظل قريبة من قلبها ومتأكد أنها ستجلب نفس الاهتمام والشغف لقضية إنسانية أكبر".

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المصدر: "أسوشيتد برس"