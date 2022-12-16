كيسنجر يدعو لاستغلال نقطة تحول استراتيجية لتسوية الأزمة في أوكرانيا عبر المفاوضات

كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، عن نقطة تحول حدثت في الأزمة الأوكرانية يجب استخدامها للتسوية عبر المفاوضات.

وقال كيسنجر في مقاله بصحيفة The Spectator إنه يدعم تصرفات الدول الغربية التي تقدم المساعدة إلى كييف.

واعتبر أن الوقت مناسب للعمل على أساس "التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل"، و"دمجها في هيكل جديد" وتحقيق السلام من خلال المفاوضات.

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وذكر أن "عملية السلام يجب أن تربط" أوكرانيا وحلف "الناتو".

كما أكد على أنه لا ينبغي التقليل من دور روسيا التاريخي.

المصدر: نوفوستي