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بوتين: العملية العسكرية الخاصة تسير باستقرار وبلا مشاكل

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بوتين: العملية العسكرية الخاصة تسير باستقرار وبلا مشاكل
Sputnik
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة كالمعتاد، ولا توجد أسئلة أو مشاكل اليوم، وكل شيء يسير باستقرار.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته لقرغيزستان: "العملية العسكرية تسير كالمعتاد، كل شيء مستقر معنا، ولا توجد أسئلة هناك ولا توجد مشاكل اليوم".

وأشار إلى أن الاستجابة للتهديدات النووية ستكون رادعا جادا، "لكن إذا اعتقد العدو حتى النهاية أنه من الممكن استخدام ضربة وقائية، ونحن لا، فهذا يجعلنا نفكر في التهديدات التي تخلقها لنا مثل هذه الأفكار من أجل الدفاع عن دول أخرى".

المصدر: نوفوستي

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