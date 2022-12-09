بيسكوف: دور الإمارات والسعودية موضع تقدير كبير

أشاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح لبيسكوف على القناة الأولى الروسية اليوم الجمعة، حيث قال: "نقدر تقديرا رفيعا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقليديا تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".

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وردا على سؤال ما إذا كان بإمكان هذه الدول المساعدة في تبادل شخص ما مع السجين الأمريكي لدى روسيا بول ويلان، أجاب بيسكوف: "إذا لزم الأمر، ستواصل الأجهزة الخاصة عملها".

وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانا يوم أمس الخميس بشأن نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أكدت فيه وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية على أن "نجاح الوساطة إنما يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".

وكان الروسي فيكتور بوت يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وقد أطلق صراحه يوم أمس الخميس من سجن أمريكي بعد قرابة 15 عاما، بعد مبادلته بالسجينة الأمريكية لدى روسيا لاعبة كرة السلة بريتني غراينر، التي حكم عليها بالسجن 9 أعوام بتهمة تهريب مخدرات، وكانت قد اعتقلت عند تفتيشها في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو.

المصدر: RT