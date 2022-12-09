بوتين يصل قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة قيرغيزستان اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومن المتوقع أن يناقش القادة في القمة، تشكيل سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس مشترك بين الإدارات في قطاع الطاقة، مما سيزيد من تعميق التكامل في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتطوير سوق موحد للخدمات.

وكما هو مخطط، ستوافق القمة أيضا على مجموعة كاملة من الوثائق، وسيتم الموافقة على الاتجاهات الرئيسية لأنشطة الاتحاد الدولية لعام 2023.

وبالإضافة إلى الاجتماع العام، قد يعقد بوتين أيضا اجتماعات ثنائية على هامش القمة. ومن المقرر إجراء محادثة ثنائية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وسيكون الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هو الثاني هذا العام، حيث عقد الاجتماع السابق برئاسة قيرغيزستان يوم 27 مايو عبر الفيديو.

المصدر: تاس