نائبة الرئيس البيروفي المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد

أدت دينا بولوارتي، نائبة الرئيس البيروفي المعزول بيدرو كاستيليو، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لبيرو في أعقاب قرار البرلمان عزل كاستيليو من منصبه.

وقالت بولوارتي أمام البرلمان، أثناء أدائها اليمين، يوم الأربعاء: "كما تعرفون كانت هناك محاولة انقلاب من قبل بيدرو كاستيليو، وهي لم تلاق أصداء من المؤسسات الديمقراطية ولا من الشارع".

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ودعت الرئيسة الجديدة في أول خطابها للحوار والوحدة و"حكومة وحدة وطنية".

وتعتبر دينا بولوارتي (60 عاما) أول إمرأة في منصب الرئاسة في تاريخ بيرو. وهي كانت نائبة لبيدرو كاستيليو منذ توليه الرئاسة في يوليو 2021.

وكانت بولوارتي كذلك وزيرة للتنمية والتكامل الاجتماعي، وعضوا في حزب "بيرو الحرة" اليساري حتى يناير الماضي، حيث تم طردها من الحزب بسبب اختلافات ايديولوجية.

المصدر: وسائل إعلام بيروفية + RT