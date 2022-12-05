موسكو تشيد بموقف الدول العربية المتوازن تجاه أزمة أوكرانيا

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عن إشادة روسيا بموقف الدول العربية المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.

وقال بوغدانوف: "نحن نقدّر الموقف العربي المشترك والمتوازن تجاه أوكرانيا. وبالإضافة إلى تصريحاتهم، اتخذ شركاؤنا وأصدقاؤنا العرب خطوات متزنة"، مذكّرا بمجموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية.

وأكد قادة العالم العربي في البيان الختامي لقمة جامعة الدول العربية في الجزائر مؤخرا، على تمسكهم بمبدأ الحياد من الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي