صحيفة: أوكرانيا تشكو من حصولها على مدافع هاون مصنوعة في عام 1966 من إيطاليا

كتبت صحيفة "Corriere della Sera" أن الأوكرانيين غير راضين عن الأسلحة الواردة من إيطاليا، مضيفة أن كييف تشكو من الطراز القديم لمدافع الهاون التي وصلت بدون ذخيرة مناسبة.

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وأضافت الصحيفة أن الحديث يدور عن مدافع هاون "Mod63" من عيار 120 ملم، التي تم توريدها منذ 5 أشهر، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من مدافع الهاون تم صنعها في عام 1966، وهي غير مستخدمة منذ سنوات وتعمل أسوأ من الأسلحة السوفيتية لعهد الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الصحيفة عن تقييمات مستقلة للمراجعات العسكرية المتخصصة أن إيطاليا أنفقت 450 مليون يورو على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

ووافق البرلمان الإيطالي في أوائل مارس الماضي على قرار حول تقديم المساعدة بما فيها العسكرية إلى أوكرانيا. وكجزء من هذا القرار تم تبنى 5 قرارات بالقوائم السرية للأسلحة الموردة. وفي الأسبوع الماضي وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم يقضي بتمديد مواعيد تقديم المساعدة العسكرية لكييف إلى عام 2023. ومع ذلك أفادت وسائل إعلام محلية بأن العمل على الحزمة الجديدة للمساعدات العسكرية لم يبدأ بعد. كما ذكرت أن إيطاليا يمكن أن تزود كييف بمكونات نظام الدفاع الجوي.

وفي هذا السياق كتبت صحيفة "Corriere della Sera" أن الأوكرانيين يأملون في الحصول على قاذفات حديثة من روما.

المصدر: تاس