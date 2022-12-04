شنغهاي تخفف قيود كورونا

تعتزم سلطات مدينة شنغهاي، المركز المالي للصين، إلغاء بعض اختبارات كوفيد المطلوبة اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك وسط استياء عام من القيود واحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وقالت السلطات الصينية في منشور على موقع "وي تشات" إن سكان شنغهاي لن يحتاجوا بعد الآن إلى نتيجة اختبار سلبية لمدة 48 ساعة لاستخدام وسائل النقل العام ودخول الحدائق والمناطق السياحية.

وتم إغلاق المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة لأشهر عدة هذا العام، ما أثر بشدة على النشاط الاقتصادي المحلي.

وبدأت مدن صينية عدة في التراجع عن بعض القيود بعد أن أدى الاستياء العام من إجراءات الاحتواء القاسية لكوفيد نهاية الأسبوع الماضي إلى اندلاع احتجاجات عفوية غير معهودة.

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وتتبع شنغهاي خطى العديد من المدن بما في ذلك بكين وتيانجين وشينجين وتشنغدو التي ألغت جميعها شرط حيازة اختبار سلبي لاستخدام وسائل النقل العام السبت.

كما تخلت السلطات المحلية في بكين السبت عن شرط تسجيل الاسم الحقيقي لشراء أدوية البرد والحمى.

واندلعت احتجاجات الأسبوع الماضي في مجمعات سكنية في مدن عدة بينها بكين وشانغهاي وووهان وغوانغتشو بسبب ما اعتبره السكان إجراءات قاسية مفروضة.

وأصدرت السلطات الصحية الصينية الشهر الماضي قائمة بإجراءات مصممة لتحسين تطبيق سياسة "صفر كوفيد" وتقليل تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية إلى الحد الأدنى، لكن تنفيذها تباين على نطاق واسع.

وكانت مدينة جينتشو شمال شرق البلاد أعلنت قبل أيام إنها ستواصل فرض الإغلاق لأنه "سيكون من العار ألا نحقق صفر كوفيد عندما نكون قادرين على ذلك"، قبل أن تتراجع عن ذلك في اليوم التالي بعد الاحتجاجات.

وقال مسؤولون في مدينة خنان الشرقية إن السكان سيظلون بحاجة إلى مسح رمز صحي والحصول على نتيجة اختبار سلبية لاستخدام دورات المياه العامة.

المصدر: "أ ف ب"