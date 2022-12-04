تصريح رئيسة وزراء فنلندا حول أوكرانيا يصدم مستخدمي الإنترنت

أثار تصريح سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا بأن أوروبا كانت ستقع في مأزق، لو لم تنخرط الولايات المتحدة في النزاع في أوكرانيا، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي تويتر.

وقال أحد المعلقين: "أمريكا لن تشارك بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، وهي تريد فقط أن تعمل أوروبا ضد روسيا وتصبح ضعيفة، ونتيجة لذلك لن تكون قادرة على التخلي عن النفط والغاز الأمريكي".

وكتب آخر: "أوروبا في ورطة لأن الولايات المتحدة متورطة حقا في النزاع في أوكرانيا".

وقال ثالث موافقا على هذا الرأي: "لو لم تتدخل الولايات المتحدة، كانت أوروبا ستعيش بسلام وبشكل مزدهر".

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واستنتج معلق رابع: "تصريحات رئيسة الوزراء عديمة المعنى، لقد أصبحت فنلندا دمية في يد الولايات المتحدة والناتو".

وكانت رئيسة وزراء فنلندا قد أعلنت أن أوروبا ليست قوية بما فيه الكفاية، وذكرت في مؤتمر صحفي في معهد لوي خلال زيارة لأستراليا، أن الولايات المتحدة تمنح الدول الأوروبية الكثير من الأسلحة والمساعدات المالية والإنسانية، وأرجعت كل المشاكل إلى روسيا التي تحدت على حد تعبيرها "النظام الدولي القائم على القواعد".

المصدر: نوفوستي