رئيس الحزب الحاكم في بولندا يندد بـ"الهيمنة الألمانية"

ندّد رئيس الحزب المحافظ الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي"بهيمنة ألمانيا على أوروبا"، متهما برلين بالسعي إلى التنفيذ السلمي"لمخططات كانت تعتزم سابقا تنفيذها بالطرق العسكرية".

ويعتبر كاتشينسكي الرجل القوي والمنظر الرئيسي لاستراتيجية اليمين في السلطة والذي غالبا ما يوجّه انتقادات إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ألقى خطابا في مدينة ليغنيتسا الواقعة في جنوب غرب البلاد، في إطار جولته التحضيرية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في خريف العام 2023.

ونقلت عنه وكالة الأنباء البولندية قوله إن قوة أوروبا تكمن في قوة دولها، وإلى حد كبير في قوة الدول ذات السيادة.

وندّد كاتشينسكي: "بوضعية الهيمنة، وضعية تسعى من خلالها دولة أوروبية هي اليوم الأكبر بعد روسيا، بطرق سلمية، إلى تنفيذ مخططات كانت في السابق تريد تنفيذها بالطرق العسكرية".

وتابع كاتشينسكي: "إنه طريق يقود إلى الأزمة والخراب وليس فقط في بولندا بل في أوروبا وأيضا في هذا البلد، ألمانيا".

وفي موازاة الخطاب المناهض لألمانيا والمشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي والذي تعتقد المعارضة أنه متصل جزئيا بالحملة الانتخابية، أطلقت السلطات البولندية حملة دبلوماسية لمطالبة ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية، تقدّرها وارسو بألف وثلاثمئة مليار يورو.

وبحسب ألمانيا، تنازلت بولندا عن تعويضات الحرب في العام 1953 وأكدت هذا التنازل في مناسبات عدة.

ورفضت وارسو في نهاية نوفمبر اقتراح ألمانيا تزويد بولندا نظاما دفاعيا مضادا للطائرات من طراز باتريوت، بعد سقوط قتيلين من جراء صاروخ في الأراضي البولندية.

واقترحت الحكومة البولندية أن تزوّد ألمانيا أوكرانيا بهذه التجهيزات.

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المصدر: "فرانس برس"